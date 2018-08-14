Havalı tüfekle vurulan kedi öldü

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından havalı tüfekle yakın mesafeden vurulan \'Buick\' isimli kedi, öldü.

Reşadiye Mahallesi\'nde geçen cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda; kimliği belirsiz bir kişi, veteriner Alitan Akyazı\'nın (41) sahibi olduğu 1 yaşındaki \'Buick\' isimli kediyi havalı tüfekle karnından yaraladı. Karnını delip böbreğine isabet eden havalı tüfek saçması ameliyatla çıkarılan \'Buick\', kan kaybı yüzünden daha sonra öldü. Olayın ardından polise giderek şikayetçi olan Akyazı, \"Buick, mahallenin sevgilisiydi. Herkes sevdiği için insanlardan kaçmazdı. En acısı, karnına isabet eden saçmanın yakın mesafeden sıkıldığının ortaya çıkması oldu. Acımasızca vuruldu. Kimseye bir zararı yoktu. Böyle bir cana nasıl kıydılar halen anlamıyorum\" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin, havalı tüfek sahiplerini araştırdığı öğrenildi.

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