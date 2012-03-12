Havalı kompresör tabancası ile şaka hastanede bitti

T24 - Kocaeli'de birbirlerinin üzerindeki tozları hava tabancası ile temizleyen işçilerden 38 yaşındaki Ümmet G. şakalaştığı iş tulumu düşen arkadaşı 37 yaşındaki Bünyamin Ç.’nin makatına havalı tabancayı tutarken ameliyata alınmasına neden oldu.

Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının petrol ve benzeri depolama tanklarında taşlama yöntemiyle temizlik yapan firmada çalışan Bünyamin Ç. ile iş arkadaşı Ümmet G., iş bitimi havalı tabanca ile üzerlerini temizlemeye başladı. Her akşam olduğu gibi soyunma odasında basınçlı hava veren tabancayı üzerlerine tutarak tozları temizleyen iki arkadaş şakalaşmaya başladı. Önce Kompresör tabancasını eline alan Bünyamin Ç., arkadaşı Ümmet G.’nin üzerini temizledi. Bu kez Ümmet G. Bünyamin Ç.‘nin giysilerini temizlerken hava musluğunu sonuna kadar açtı. Bünyamin Ç.’nin giydiği iş tulumu düşerken, şakanın dozunu kaçırıp havalı tabancayı makatına soktu. Bünyamin Ç.’nin karnı bir anda havayla doldu.

Arkadaşını şaka yaparken ölümün eşiğine getiren Ümmet G. hemen diğer çalışanlardan yardım istedi. Bağırsakları havayla dolan ve karnı şişen Bünyamin Ç., işyerine çağırılan ambulansla Derince Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Gözaltına alınan Ümmet G. ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.