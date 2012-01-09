Havalı kapalı Twetter'dayım





T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hafta içinde Bolu ve Düzce’ye yaptığı ziyaretteki izlenimlerini twitter’daki hesabından takipçileriyle paylaştı.





Vatan'daki habere göre, Twitter hesabından takipçilerine seslenen Gül, İstanbul’da kapalı bir hava olduğunu belirterek, perşembe ve cuma günü Bolu ve Düzce’yi ziyaret ettiğini bildirdi. Bu illerin doğal güzelliği ile tarihi binaların dokusuna işaret eden Gül’ün, Twitter hesabından paylaştığı izlenimleri şöyle:

Eski dostlarla sohbet: Herkese merhaba bugün İstanbul’da kapalı bir hava var. Evde bilgisayarımın başındayım geçtiğimiz perşembe-cuma Bolu ve Düzce’yi ziyaret ettim. Her iki şehri de iyi bilirim ama uzun zamandır ziyaret etmemiştim. Bolu harika tabiat güzellikler ile dolu bir ilimiz. Abant başta yedi göller, sünnet gölü gibi pek çok göl milli parklar, yaylaların, kayak merkezleri... Normalde mavi ile yeşil hep deniz seviyesinde buluşur ama Bolu’da mavi ile yeşil 1000 metrenin üzerindeki bu göl ve ormanlarda buluşuyor. Buranın harika güzellikleri, adete saklanmış gibi bunları Türkiye ve dünyaya tanıtmamız gerekir. İşte bunlardan biri Gölcük’te donmuş gölün kenarındayım. Eski dostlarımla arka plandaki villada güzel sohbet bir yaptık.



Vilayet binaları: Ziyaret ettiğimi bir çok ilde vilayet binalarına çok üzülürüm. Eski vali konakları gitmiş, yerinde basık tavanlı, estetiği ve simgeselliği olmayan binalar var. Bolu Vali Konağı’nı görünce mutluluk duydum. 1800’lerin başında yapılmış, güzel korunmuş, tarihi bir bina.

Her şehrimizde olduğu gibi Bolu’da da Düzce’de de vatandaşlarımız samimi sevgi ve muhabbet gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bolu’da kalabalığın içinden bir teyze bahçesinden getirdiği elma sepetini verdi. Sepette elmalarla birlikte Hayrünnisa Hanım için bir de yaşmak vardı.







Depremin yaraları: Düzce’de Cuma namazını Cedidiye Camisinde kıldım. Ardından caminin önündeki meydanda halkımızla kucaklaştım. Düzce 1999 depreminin yol açtığı yaraları sarmaya başlamış. Bunun planlı bir şekilde yapıldığını görmekten memnun oldum.

Bugünlük bu kadar. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.