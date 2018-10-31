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Havale sormaya gittiği bankanın müdürünü bıçakladı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Ulaş ilçesinde bir banka şubesinin müdürü Hasan Kızıltoprak (39), kendisine gelecek havaleyi sormak için gelen M

31 Ekim 2018 16:40

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Ulaş ilçesinde bir banka şubesinin müdürü Hasan Kızıltoprak (39), kendisine gelecek havaleyi sormak için gelen M.K.\'nin bıçaklı saldırısında yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezindeki bir kamu bankasının şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen M.K., kendisine gelecek havaleyi sordu. Banka çalışanı ise havalenin gelmediği yönünde bilgi verdi. Ancak ikna olmayan M.K., çalışanla tartışmaya başladı. Bunun üzerine banka müdürü Hasan Kızıltoprak, M.K.\'nin yanına geldi. Hasan Kızıltoprak, havaleyi bir daha kontrol etmek için bilgisayardan sorgulama yaparken, M.K.\'nin  bıçakla saldırısına uğradı. Sırtından yaralanan Kızıltoprak, çağırılan ambulansla Ulaş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Göğüs cerrahi servisinde tedaviye alınan Kızıltoprak\'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Polis tarafından gözaltına alınan M.K., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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