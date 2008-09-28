Havalar soğudu, gribe dikkat

Sağlık Bakanlığı'ndan grip ve aşı uyarısı



Türkiye'de 10 milyon kişi grip aşısı olmalı



Grip aşısı doktor tavsiyesinde yapılmalı





Grip aşısı olmanın tam zamanı



Ömür boyu koruyacak grip aşısı

Doç. Dr. Sönmezoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, grip salgınının küçük çapta, bir şehirde ya da kıtalar arası alanlarda görülebileceğini ifade ederek, antik çağlardan bu zamana kadar dört beş kez kıtalar arası yayılan gribin, milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu kaydetti.Gribin başka hastalıklarla karıştırılabileceğini vurgulayan Sönmezoğlu, grip belirtileriyle ilgili şu bilgileri verdi:"Gribin en önemli belirtisi yüksek ateştir. Ateşin yanı sıra kas ağrıları, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, geniz akıntısı ve burun tıkanıklığı olur. Bu belirtiler herkeste aynı olmayabilir. Ayrıca bazı kişiler birkaç günde, bazıları da bir hafta–10 günde iyileşir. Bazıları hastanede yatar, bazılarında ölüme bile yol açar. Dolayısıyla grip, çok ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Hem sağlığa, hem ekonomiye zararı vardır."Her yıl şekil değiştiren grip virüsünün çeşidine göre aşı üretildiğine işaret eden Sönmezoğlu, "Gripte esas olan tedavi değil korunmadır" dedi.Gribin sağlıklı kişiye solunum damlacıkları ve tükürük yoluyla geçeceğini anımsatan Sönmezoğlu, hasta kişinin işe, okula gitmemesi, hastalığın en aktif olduğu dönemi evinde dinlenerek geçirmesi ve grip olan kişilerin eşyalarının kullanılmaması gerektiğini kaydetti.Sönmezoğlu, "Havaların serinlemesiyle birlikte toplumda en sık görülen viral enfeksiyon olan grip, yüzünü göstermeye başladı. Bulaşma hızı çok fazla olan grip bazı hallerde ölümcül olabilir" dedi.Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle risk gruplarına aşı yapılmasını önerdiğini anımsatan Sönmezoğlu, şunları kaydetti:"Herkesin aşılanmasını önermiyoruz, ama risk grupları olan 5 yaşın altındaki çocuklar (6 aylıktan büyük), 60 yaş üstü yaşlılar, kışın gebe kalmayı düşünenler, bağışıklık sistemi çökmüş kişiler, kortizon alanlar, kalp ve akciğer hastalığı olanlar ve bakım evlerinde kalanlar ile sağlık çalışanlarının mutlaka aşı olmaları gerekir."Meral Sönmezoğlu, grip aşısının koruyucu olması için eylül ve ekim aylarında yapılması gerektiğini kaydetti.