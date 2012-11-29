Havalar ısınıyor, sıcaklıklarda artış olacak

Türkiye'nin batı bölgeleri, Orta Akdeniz'den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı hafta sonuna kadar artmaya devam edecek ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye halen üzerinde bulunan yüksek basınç merkezinin etkisinde bulunuyor. Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu bölgelerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı görülüyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyrediyor.

Yapılan son tahminlere göre, yüksek basınç merkezinin bu hafta sonuna kadar doğu bölgelerde etkili olmaya devam edeceği, ancak bugün öğleden sonra yurdun batı kıyılarından itibaren Orta Akdeniz'den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Bugün Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli rüzgarla birlikte başlayacak yağışın, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Eskişehir, Çankırı ile Ankara'nın batı ilçelerinde görülmesi bekleniyor. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın yağış alan batı bölgelerde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu bölgelerin sabah ve gece saatlerinde sisli geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonunda Cumartesi ve Pazar günleri, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de devam edecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer sis hadisesi görülecek.

Pazartesi gününden itibaren yurt genelini etkisi altına alacak yağışlı sisteme ilave olarak, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte, kuzey ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği, ancak gelecek hafta başından itibaren batı bölgelerden başlayarak bütün yurtta azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte, Marmara ve kıyı Ege'de beklenen kuvvetli yağışın oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direklerin devrilmesi, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Aydın ve Muğla ile Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Havran ilçeleri ve İzmir'in kuzey ve batı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ve batı kıyılarını etkisi altına alan yağışlı havanın yarın lodos fırtınasıyla birlikte Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Aydın ve Muğla çevreleri için kuvvetli, Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Havran ilceleri ile İzmir'in kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa neden olması bekleniyor.

Yetkililer, yurttaşları ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direklerin devrilmesi, deniz ve kara ulaşımında akşamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.