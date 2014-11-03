Havalar ısınıyor, pastırma yazı geliyor

Günlerdir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul, hafta başından itibaren güneşi görecek. Bugünden itibaren güneş, yüzünü gösterecek ve sıcaklık artmaya başlayacak. Cuma günü, sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki hafta sonu ise termometreler 20 dereceyi görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimleri, Ardahan, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bölgelerde hava durumu

Marmara: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Ege: Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Parçalı, doğusu çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Orta Ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Parçalı, kuzey ve doğusu çok bulutlu, Ardahan, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.