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Yaşam

Havalar ısınıyor ama yağış geliyor

Marmara'da çarşamba gününden itibaren sıcaklık 27 derece kadar çıkarken, hafta sonu yine yağışlı hava gelecek.

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacak. Marmara'da çarşamba gününden itibaren sıcaklık 27 derece kadar çıkarken, hafta sonu yine yağışlı hava gelecek.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Yozgat, Sivas, Batman ve Siirt çevrelerinde görülecek sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde Kars, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzey ve doğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.  


Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; öğle saatlerinde Kars, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, lokal su baskını, lokal dolu yağışı vb.) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.


Antalya'da hava sıcaklığı 30 dereceye ulaştı

Antalya'da hava sıcaklığı 30 dereceye kadar ulaştı.

Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi yetkililerine göre, Antalya'da en yüksek hava sıcaklığı 30 derece ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığının 22 derece olduğu kentte, nem miktarının yüzde 30 civarında olduğu bildirildi.

Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve yabancı turistler, Konyaaltı sahilinde denize girdi ve güneşlendi.


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