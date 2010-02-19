Havalar ısınıyor

T24 - Hava sıcaklığı yarın tüm yurtta 5-7 derece artacak, 21 Şubat Pazar günü ise ülke yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde devam eden yağışların yarın yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.



Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu ve Karabük illerini kapsayan Batı Karadeniz'de ve akşam saatlerinde de İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli'yi içine alan güney Ege'de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Rüzgar Marmara, Ege ve batı Akdeniz'de güneybatı yönlerden saatte 40?50 kilometre hızla kuvvetli olarak esecek.



Hava sıcaklığı kuvvetli lodosla birlikte tüm yurtta 5-7 derece daha artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.



Ülke, 21 Şubat Pazar günü ise yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.



Marmara, batı ve orta Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.



Yağışlar İzmir, Muğla, Aydın, Denizli illerini kapsayan güney Ege; Antalya, Isparta ve Burdur illerini içine alan Batı Akdeniz; Bolu, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerini kapsayan Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olacak.