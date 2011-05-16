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Yaşam

Havalar ısındı, plajlara yaz geldi

Antalya’da dört gün aralıklarla süren yağışlar, yerini sıcak, güneşli ve bunaltıcı bir havaya bıraktı.

16 Mayıs 2011 03:00

T24 - Antalya’da dört gün aralıklarla süren yağışlar, yerini sıcak, güneşli ve bunaltıcı bir havaya bıraktı.

Antalyada yaz başladı

Milliyet gazetesinin haberine göre; Antalya’da tatilciler kendilerini havuz ve deniz kıyılarına atarken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili denize girip güneşlenmek isteyen turistlerin ilk tercihi oldu. Sahillerin şenlenmesiyle birlikte "magandalar" da plajlarda görülmeye başlandı. Denize girip güneşlenenlerin arasında gezinen magandalar, gün boyu sahilde dolaştı.

Antalya'da yaz başladı

Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar ulaştığı kentte deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece ölçüldü. Perşembe gününe kadar sıcak havanın süreceğini belirten meteoroloji uzmanları, hafta sonuna doğru yağış beklendiğini bildirdi.

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