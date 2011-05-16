Havalar ısındı, plajlara yaz geldi

T24 - Antalya’da dört gün aralıklarla süren yağışlar, yerini sıcak, güneşli ve bunaltıcı bir havaya bıraktı.





Milliyet gazetesinin haberine göre; Antalya’da tatilciler kendilerini havuz ve deniz kıyılarına atarken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili denize girip güneşlenmek isteyen turistlerin ilk tercihi oldu. Sahillerin şenlenmesiyle birlikte "magandalar" da plajlarda görülmeye başlandı. Denize girip güneşlenenlerin arasında gezinen magandalar, gün boyu sahilde dolaştı.







Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar ulaştığı kentte deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece ölçüldü. Perşembe gününe kadar sıcak havanın süreceğini belirten meteoroloji uzmanları, hafta sonuna doğru yağış beklendiğini bildirdi.



