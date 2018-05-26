Havalar ısındı, klimaya dikkat

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- MAKİNE Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, sıcak ve bunaltıcı havalardan korunmanın vazgeçilmezi olan taşıt ve ev klimalarının bilinçli kullanılmadığı takdirde, hastalıklara neden olacağını söyledi.

Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, klimaları randımanlı kullanmak için, kış dahil, ayda 1 kez, 10-15 dakika çalıştırmak gerektiğini anlattı. Kavi, otomobilin motoru çalıştırılmadan ve ısıtılmadan klimanın kesinlikle açılmaması gerektiğini söyledi. Toplumun büyük kesiminde klima ve kullanımıyla ilgili yeterli bilinç olmadığını belirten Kavi, \"Ülkemiz, hemen hemen her bölgesinde klimaya ihtiyaç duyulan bir coğrafyada. Evlerde, işyerlerinde ve arabalarda sürekli klima kullanıyoruz. Fakat bilinçsiz kullanıldığında, sağladığı fayda kadar zarar da veriyor\" dedi.

Klima kapasitesi seçimini mutlaka yetkili bir makine mühendisinin yapması gerektiğini belirten Kavi, şöyle konuştu:

\"Gereğinden fazla kapasitede seçilmiş klima cihazı \'dur- kalklardan’ dolayı daha fazla elektrik sarfiyatına ve ilk kurulum esnasında daha fazla para ödenmesine neden olacaktır. Klima kapasitesini bir makine mühendisi belirlemelidir. Ayrıca klima alırken, öncelikle verimliliğine bakılmalıdır. Klimanın verimini belirleyen faktör, soğutmada COP, ısıtmada EER değerleridir. Bu değerler bütün klimaların etiketlerinde mevcuttur. COP ve EER değerleri klimada ne kadar büyükse, o klima o kadar verimli çalışıyor demektir.\"

Klima bakımlarının özellikle sezon başlarında çok önemli olduğuna dikkat çeken Kavi, \"Klimalar, iç ve dış ortamda değişik hava şartlarına maruz kalan cihazlardır. Bu cihazların ısı transfer yüzeylerinde meydana gelen kirlenmeler, cihaz performansında düşüklüğe neden olur. Ayrıca, cihaz içerisindeki soğutucu gazın işletme basıncında mevsime göre düzeltme yapılması gerekir. Bu nedenle klima cihazlarında yılda iki sefer bakım yapılması son derece önemlidir. Bakımı yapılmayan klimaların verimi düşecek, enerji sarfiyatı artacaktır. Ortamın tozluluk derecesine göre filtre temizlik işareti yandığında duvar tipi ve multi sistem klima cihazlarının filtreleri 15 günde bir, tavan tipi klima cihazlarının filtreleri ise yılda bir kez temizlenmelidir. Bu süreler ortamın tozluluk derecesine göre değişebilir.\"

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