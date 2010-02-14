Havalar ısınacak

T24- Hava sıcaklığı güney, iç ve doğu bölgelerinde 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.









Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan son tahminlere göre; Batı bölgelerinde de aralıklarla yağmur ve sağanak yağmur şeklinde yağışların görülmesi bekleniyor.

Rüzgar ise genel olarak güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı bölgelerimizde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı

Rüzgârın; iç ve batı bölgelerimizde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz zehirlenmeleri vb.)ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Çığ Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgilileri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Bölgelere göre hava durumu



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden tahminlerine göre bölgelere göre hava durumu şöyle olacak:



Maramara

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile zamanla bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile zamanla bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

Akdeniz

Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



İç Anadolu

Parçalı zamanla kuzeybatı çevreleri çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir, gece saatlerinde Ankara, Çankırı ve Kırıkkaleçevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/saat) olarak esecek.



Batı Karadeniz

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Bolu, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile gece saatlerinde bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.





Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri aralıklı hafif yağmurlu geçecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması isteniyor.





Doğu Anadolu

Parçalı bulutlu geçecek. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Batman çevreleri sisli geçecek.

