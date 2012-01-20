Havalar ısınacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta başından bu yana yurdu etkilemekte olan ve özellikle İç Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki bazı il ve ilçe merkezlerinde son yılların en düşük sıcaklıklarının kaydedildiği kuvvetli soğukların, bugünden itibaren batı bölgelerden başlayarak etkisini kaybedeceği, yurdun yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.Bu nedenle yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı) ile Bolu, Zonguldak, Karabük, Düzce, Bartın, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı bölgelerde güneybatı (lodos), zamanla Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeybatı (karayel) yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği bekleniyor.Pazar günü, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun batısında yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz kıyı kesimleri ile Güney Ege kıyılarında kuzeybatı (karayel) yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği bekleniyor.Pazartesi günü, doğu bölgelerinde görülecek yağışların zamanla yurdu terk edeceği ancak salı günü yurdun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının hafta sonunda iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) artacağı, doğu bölgelerinde ise azalmaya devam edeceği bekleniyor.Açıklamada, Güney Ege ve Doğu Akdeniz kıyı kesiminde kuvvetli yağışın, batı bölgelerde esecek olan kuvvetli rüzgarın ve doğu kesimlerde buzlanma ve don hadisesinin oluşturabileceği olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.