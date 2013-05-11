Havalar, 'flört edin' mesajı mı veriyor?

Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan yaz aşkları için bir araştırma yapıldı. Araştırmacılara göre, yaz mevsimi herkese "flört edin" mesajı verirken, Ağustos ayının da yüzde 18 oyla başı çektiğini belirtti.

gq.com.tr'de yer alan habere göre, yapılan araştırmada 2 bin kişiye yılın hangi ayında seks hayatlarının daha fazla hareketlendiği soruldu ve Ağustos ayının yüzde 18 oyla başı çektiği ifade edildi.

Sevgililer Günü Şubat ayı da sadece yüzde 2 oyla sonda kalıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre yaz sıcağının en fazla hissedildiği Ağustos'un hemen arkasından sırasıyla Temmuz, Haziran ve Mayıs geliyor.

Sonuçlar arasında tek dikkat çeken ilk beşe giren ay Aralık. Bunun da yeni yılın gelişinin verdiği heyecandan kaynaklandığı açıklandı. Sonbahar ve kış ayları libidonun son derece düşük olduğu aylar olarak kayda geçiyor. Sebep ise beyindeki melatonin salgısının çok yüksek olması.

Araştırmada farklı sonuçlar da ortaya çıktı. Örneğin, sağlıklı bir erkeğin vücudundaki sperm oranı Haziran ayında Ocak ayına kıyasla yüzde 33 daha fazla.

Kadınların ise yaz aylarında ve ilkbaharda, beğendikleri ama tanımadıkları bir erkek yanlarına yaklaşıp onlarla tanışmak istediğinde numaralarını vermeye daha kolay ikna olduğu belirtildi.