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Yaşam

Havalar daha da soğuyacak

Hava sıcakları yarından itibaren düşüyor. Tüm bölgelerde yağış bekleniyor. İç bölgelerde kar bekleniyor

18 Aralık 2008 02:00

Hava sıcaklıkları yarından itibaren düşecek. Tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Yağışlar batı bölgelerinde yağmur, doğu ve iç kesimlerinde kar şeklinde görülecek.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bugün Marmara, Trakya ve Ege Bölgesi’nde yağmur bekleniyor. Yağışların Ege kıyılarında etkili olacağı belirtildi.

Akdeniz’de hava az bulutlu diğer bölgelerde hava soğuk ancak yağışsız.
Yarın yağmur Trakya’da sürerken, Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yağış yok, hava parçalı bulutlu olacak.

Cumartesi yağış şiddetini de artıracak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de etkili sağanak beklenirken, Ege’nin iç kesimleri ve İç Anadolu’da yağmur var.

Pazar günü yurdun büyük bölümü yağışlı. Yağışlar Marmara, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu’nun bir bölümünde yağmur, Doğu ve İç Anadolu’nun doğusunda kar şeklinde olacak. Sıcaklıklar da düşecek.

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