Havalar bunaltmaya devam edecek

T24 - Türkiye en sıcak günlerini yaşıyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji'nin internet sitesinde bir ilk yaşandı. Sıcaklıkları haritayla gösteren sitede, haritanın tamamı "aşırı sıcak" dereceleriyle kaplandı.

İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusu (Trabzon, Rize, Artvin), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Kars, Ardahan, Igdır, Ağrı, Erzurum'un kuzey ve doğu ilçeleri) ile Van çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

Yüksek sıcaklık uyarısı

Hava sıcaklığının; mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklendiğinden, sıcak havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (güneş çarpması vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Bazı illerde hava durumu

Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı bulutlu (33)

ANKARA: Az bulutlu ve açık (37)

İZMİR: Az bulutlu ve açık (37)

ADANA: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu (36)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık (32)

SAMSUN: Az bulutlu (32)

ERZURUM: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (31)

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık (42)

Bölgelerde hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı bulutlu geçecek.

EGE: Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı bulutlu geçecek.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu geçecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Doğu Karadeniz parçalı bulutlu, doğusu (Trabzon, Rize, Artvin) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

DOĞU ANADOLU: Bölgenin kuzeydoğusu (Kars, Ardahan, Igdır, Ağrı, Erzurum'un kuzey ve doğu ilçeleri) ile Van çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer kesimleri az bulutlu ve açık geçecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.