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Yaşam

Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Binanın tuvalet boşluğu duvarını kıran ekipler, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı

04 Haziran 2017 00:18

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde bir iş hanının havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı. 

Merkez Mahallesi Türbe Caddesi Tanerler İş Hanı'nın 3'üncü katında oturan Fatih Çalış, havalandırma boşluğunda bir kedi sesi duyunca itfaiyeden yardım istedi. Gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdemli Grup Amirliği ekipleri, havalandırma boşluğuna düştüğü saptanan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Binanın tuvalet boşluğu duvarını kıran ekipler, hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Yarım saat süren çalışmayla kurtarılan yavru kedi, anne kedinin yanına bırakıldı.

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