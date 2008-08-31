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Yaşam

Havai fişek vekili de vurdu

Turhal’daki festivaldeki havai fişek kazasında aralarında AKP’li vekil ve organizatörün oğlunun da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2008 03:00

Turhal Belediyesi’nin düzenlediği Kültür Sanat Festivali konserinde yere sabitlenmediği için düşerek patlayan havai fişek kazasında, 13 kişi yaralandı.
Sağ kulağından yaralanan AKP Tokat Milletvekili Dilek Yüksel, Turhal Devlet Hastanesi'nde gördüğü ilk tedavi sonrası Tokat Medical Park Hastanesi'ne getirildi. Kulağında doku zedelenmesi olan Yüksel burada ameliyata alındı.
Kazada yaralanan 11 yaşındaki Burak Erdoğan ise Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların ise tedavileri ayakta yapıldı. Yaşanan kaza sonrasında sanatçılar Oğuz Yılmaz ve İsmail YK'nın vereceği konser de iptal edildi.
Hastanede ameliyata alınan Burak Erdoğan'ın karaciğerinden ağır yaralandığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Erdoğan'ın, havai fişek organizasyonunun gerçekleştiren firmanın sahibinin oğlu olduğu öğrenildi.

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