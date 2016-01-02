Havai fişek sığınmacının parmaklarını kopardı



Aşağı Saksonya Eyaleti’ndeki Celle Emniyeti'nden yapılan açıklamada, Iraklı sığınmacının fitili ateşlenen havai fişeğe bastığı sırada fişeğin infilak ettiğini ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirildi.

Polis sözcüsü Iraklı çocuğun iki ayak parmağını kaybettiğini belirtti. Çocuğun sağ ayağının başparmağı patlama nedeniyle koparken, ağır hasar gören diğer parmak ameliyatla kesildi.

Yapılan açıklamada olayın bir kaza sonucu meydana geldiği belirtilerek, çocuğun başkaları tarafından patlayıcının üzerine itilmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Hastanede tedavisi süren sığınmacı çocuğun Almanya'ya üç hafta önce Irak'tan geldiği ve 20 yaşındaki ablasıyla birlikte Celle'de yaşadığı belirtildi.