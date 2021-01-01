Havai fişek izlemek için çıktığı balkondan düştü, hayatını kaybetti

Bursa'da iddiaya göre alkol aldıktan sonra yeni yılın ilk dakikalarında atılan havai fişek gösterisini izlemek için çıktığı 5'inci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Hüseyin Sayır (66), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 00.05 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi Kanuni Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre evinde alkol alan Hüseyin Sayır, yılbaşı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterilerini izlemek için 5inci kattaki evinin balkonuna çıktı.

Gösteriyi izlerken dengesini kaybeden Sayır, apartmanın bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sayır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sayırın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.