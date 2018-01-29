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Havai fişek fabrikasındaki patlamaya 3 tutuklama

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de 2 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasının sahibi Arif Yunus Coşkun, oğlu Ömer Faruk Coşkun ve sorumlu müdür Mahmut Akar tutuklandı

29 Ocak 2018 16:15

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de 2 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasının sahibi Arif Yunus Coşkun, oğlu Ömer Faruk Coşkun ve sorumlu müdür Mahmut Akar tutuklandı.
Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde kurulu bulunan 55 kişinin çalıştığı havai fişek fabrikasının kimyasal işlem yapılan bölümünde, geçen cumartesi günü patlama oldu. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, Muharrem Alkan (33) ile aynı yaştaki İlyas Ünlü öldü, çok sayıda işçi de dumandan etkilendi.
Jandarma ekipleri, patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında fabrika sahibi Arif Yunus Coşkun, oğlu Ömer Faruk Coşkun ile fabrika sorumlu müdürü Mahmut Akar\'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bor İlçe Adliyesi\'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü\'nden ekiplerin inceleme yaptığı fabrikada, üretim geçici olarak durduruldu.

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