-HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA ŞANGHAY (A.A) - 22.01.2011 - Çin'in orta kesiminde bulunan Hınan eyaletinde, bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Şinhua ajansının haberine göre, Luohı kentinde meydana gelen patlamada 21 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Polisin fabrika sahiplerinden ikisini tutukladığı, birini aradığı bildirildi. Çin'de özellikle bahar bayramında çok fazla havai fişek ve benzeri ürünlerin satışlarında artış olduğu için, bu dönemlerde ülke genelindeki hava fişek fabrikaları tam kapasite çalışıyor.