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Havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü- yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine 'Havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, çok sayıda yaralı' başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgilerle yeniden veriyoruz

27 Ocak 2018 22:54

Sayın Yazıişleri müdürlerine
\'Havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, çok sayıda yaralı\' başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgilerle yeniden veriyoruz.

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YENİDEN

Adnan ÇELEBİ- Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü. Patlama sesinden ve dumandan etkilenen çok sayıda işçiye ise ayakta müdahale edildi.
Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde kurulu bulanan havai fişek fabrikasında bugün saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 55 kişinin çalıştığı fabrikanın kimyasal işlem yapılan bölümünde meydana gelen ve nedeni henüz belirlenemeyen patlamada, Muharrem Alkan (33)ve aynı yaştaki İlyas Ünlü yaşamını yitirdi. Patlama sesinden ve ardından ortaya çıkan dumandan etkilenen işçiler ise ambulansla Niğde Ömer Halis Demir Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşçilere ayakta müdahale edildi. Ölen 2 kişinin cenazeleri de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Bor Kaymakamlığı ve Niğde Valiliği\'nden herhangi bir açıklama yapılmazken, jandarma ekipleri, olayla ilgili isimleri açıklanmayan fabrika sahibi ve oğlu ile fabrikanın sorumlu müdürü ve iş güvenliği uzmanını gözaltına aldı.

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