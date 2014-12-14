Havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde bulunan havai fişek fabrikasının deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Patlama akşam saat 17.00 sıralarında Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasının depo kısmında meydana geldi. Patlama Akyazı ve Hendek ilçelerinden de duyulurken patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, patlamanın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye araçı sevk edilirken patlamada yaralanan 2 işçi ambulansla Adapazarı'na Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Patlama sırasında Yılmaz Şapoğlu adlı işçinin çöken deponun enkazı arasında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Patlamanın ardından fabrikada çalışanların yakınları fabrika önüne koştular. Coşkunlar Havai fişek fabrikasında ramazan toplarının yanısıra çeşitli havai fişeklerle üretiliyor.