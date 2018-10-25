(havadan ve aktüel görüntülerle) ESENYURT'TA 3 FABRİKA ALEV ALEV YANDI  



Alper KORKMAZ / Ersan SAN- İSTANBUL,(DHA )

Esenyurt\'ta bulunan Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi bulunan bir palet fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevkedildi .Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 09.30 sıralarında kontrol altına alınabildi. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

VALİLİK ÖLÜ YARALI YOK

İstanbul Valiliği\'ndan yapılan açıklamada,\" Esenyurt\'ta 3 fabrikayı etkileyen yangın İBB itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup, herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır\" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada da yangının Akçaburgaz Mahallesi\'nde 4 bin metrekare açık alanda paletlerde çıktığı belirtilerek, şöyle denildi: \"Yangın ihbarı 06.41\'de ihbar edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kıraç itfaiye grubu 06.43\'de yangına müdahale etti. Yangın 3 katlı ve 4 katlı işyerlerine sirayeti etti. Yangının yayılma eylemi göstermesi üzerine İstanbul İtfaiyesi alarma geçti. Bölgeye, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Mimarsinan, Bakırköy, Şişli, Seyrantepe, Hadımköy, Fatih, Bağcılar, Bahçeşehir, Çatalca, Çavuşbaşı, Kadıköy, Silivri, Bakkalköy, Çatalca, Sultangazi, Hacıosman, Kartal,Beşiktaş itfaiye gruplar sevk edildi. Ayrıca Yol Bakım Daire Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinden iş makinaları, aletli JCB ve Hamidiye\'den su tankerleri gönderildi. Yangına 98 araç 180 personelle müdahale edilidi. Kontrol altına alınan yangında ölen yada yaralanan yok.\"

BAŞKAN ALATEPE: İÇİN İÇİN YANMALAR DEVAM EDİYOR

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, yangın yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, \" Palet, ağaçtan üretilen bir malzeme. Açık bir alan ve yaklaşık 3 dönümlük bir alanda bu üretim gerçekleştiriliyor. Can kaybının olmamasına çok seviniyoruz. Diğer taraftan rüzgar yok. Rüzgarın olmaması tamamen sanayi bölgesi olan bu bölgeye hacimli alevlerin yayılmamasına vesile oldu. İtfayemiz yoğun. Şu anda soğutma aşamasına gelindi. İçin için yanmalar devam ediyor. Yangının sıçradığı binaların söndürülmüş olması bizi rahatlattı. Şu anda yaralı da yok. İtfaiye ekiplerine de sordum; onlarda da yok. Sabahtan beri yoğun bir gayret sarfediyorlar. Bir saatlik bir soğutmayla yangını tam kontrol altına alacağız. \"

\"YANGIN NEDEN ÇIKTI?\"

Yangının neden çıktığına dair bir soru üzerine Başkan Alatepe, \"Ağaç üretimi yaptığı için etrafı açık; bu açıklık da alevlerin yükselmesine sebep olmuş. Ama bilemiyorum, belki bir kontaktan... Savcımız burada, polis burada onlar bakacaklar. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü;

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-Yangının ilk anlarından detaylar

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Alev alev yanan fabrikalar

-Havadan görüntüler

-Alevler

-İtfaiye ekiplerinin havadan çekilen müdahale görüntüleri

-Uzak bölgeden çekilen görüntüler

-Alevler ve dumanlar

-TEM Otoyolunda ilerleyen itfaiye araçları

-Belediye başkanı Alatepe ile röp

-Genel ve detaylar