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Bilim / Teknoloji

Havadan içme suyu üreten reklam panosu

Havadan içme suyu üreten reklam panosu şimdiye kadar 9000 litreden fazla, günde 96 litre su üretti

26 Mart 2013 10:47

Peru'nun başkenti Lima'daki Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi UTEC havadaki nemi süzerek temiz su üreten bir reklam panosu icat etti. "Hayal gücünü hayata geçirmek" ve insanların sorunlarına teknoloji ve mühendislikle çözüm bulunabileceğini göstermeyi amaçladıklarını belirten UTEC, bu iş için başkentin güneyinde, herkesin temiz su bulamadığı neredeyse çöl gibi bir alanda bulunan Bujama köyü seçti.

Üzerinde sadece "havadan içme suyu üreten pano" yazan reklam panosu, dediği yaptı ve şimdiye kadar 9000 litreden fazla, günde 96 litre su üretti.

UTEC, sert iklim koşullarına ve az yağış almasına rağmen havadaki nem oranının yüzde 98'i bulduğunu belirtti.

Üniversitenin sözcüsü Jessica Ruas, "pano havadaki suyu alıyor ve suya dönüştürüyor. Bu kadar basit. Denizde dolu su var, ama içmeye uygun hale getirmenin maliyeti yüksek" şeklide konuştu. Bu sistemin soruna daha yaygın bir çözüm olabileceğini söyleyen Ruas, "Reklam panosu şeklinde olması şart değil, önemli olan yaratıcılığın gelişme için taşıdığı önem" ifadesini kullandı.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, panonun içinde havadaki nemi yoğunlaştırıp süzen beş cihaz bulunuyor. Elde edilen su ise panonun üzerindeki tanklarda depolanıyor. Panonun içindeki sistemin maliyeti 1200 dolar.

İşin reklam yönüne gelince, pano ile "Peru'nun ihtiyacı olan yaratıcı beyinleri" daha sadece geçen yıl kurulan UTEC'e çekmek hedeflenmiş. Yöre sakinlerinin memnunlukla karşıladığı pano, yoldan geçen sürücülerin ilgi odağı ve köydeki yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olmuş.

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