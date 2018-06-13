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(Havadan Görüntülerle)FATİH CAMİİ'NDE 10 BİN KİŞİ İFTAR YAPTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) Fatih Camii'nin avlusunda 10 bin kişiye iftar yemeği verildi

13 Haziran 2018 01:24

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Fatih Camii\'nin avlusunda 10 bin kişiye iftar yemeği verildi. İftarda İstanbullular çoluk çocuk cami avlusunu doldurdu. 
İftar yemeği için Fatih Camii\'nin avlusu ve çevresi yemek masaları ile donatıldı. İstanbullular\'ın ilgi gösterdiği iftar yemeği için masalar erken saatlerde doldu. Yemeklerin dağıtıldığı kamyonlarda uzun kuyruklar oluşurken ezanın okunmasıyla birlikte 10 bin kişi hep birlikte oruçlarını açtı. 

Görüntü Dökümü:
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(Havadan görüntüler)
-İftar masalarından görüntüler
-Cami ve çevresi

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