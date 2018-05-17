(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) YENİKAPI'DA KUDÜS MİTİNGİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Haber: Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Yenikapı miting alanında yarın yapılacak, “Filistin Halkına Destek Mitingi\" öncesinde, çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Miting alanında üzerine “Zulme lanet, Kudüs\'e destek\" yazılı büyük bir sahne kuruldu. Sahnenin iki yanında ise “İnsanlık adına İstanbul ayakta\" yazılarının yer aldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da katılacağı mitingin yarın saat 15.00\'da başlaması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Çalışmalardan görüntüler

- Sahneden görüntüler

- Miting alanından görüntüler

- Detaylar

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

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- Miting alanının havadan görüntüleri



