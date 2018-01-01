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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) 'SÜPER AY' İSTANBUL SEMALARINDA 

  Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Alper KORKMAZ-Ersan SAN / İstanbul DHA Yeni yılın ilk gününde Dolunay'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" İstanbul semalarında kendini gösterdi

01 Ocak 2018 22:19

 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Alper KORKMAZ-Ersan SAN / İstanbul DHA
Yeni yılın ilk gününde Dolunay\'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu \"Süper Ay\" İstanbul semalarında kendini gösterdi. Güneşin batması ile 18.00\'den itibaren ortaya çıkan Dolunay normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor. Özellikle İstanbul\'un incisi Boğaz\'a yansıyan şavkı seyirlik görüntüler oluştururken, bazı kişiler telefonlarına sarılarak, Ay\'ın bu halini kayıt altına aldı. Bazıları ise \'Süper Ay\' ile özçekim yaptı.

TARİHİ SURLARDA AY MANZARASI
Tarihi İstanbul surları üzerinden de görülen \'Süper Ay\' seyirlik görüntüler oluşturdu. Havanın bulutsuz olması nedeniyle net bir şekilde görülebilen \'Süper Ay\' İstanbul semalarında  2 Ocak\'a kadar izlenebilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Tarabya Sahili\'nden görüntüler
-Ay\'ın altında ilerleyen gemiler
-Tarihi surlardan \'Süper Ay\' görüntüleri
-Fotoğraf çekenler
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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