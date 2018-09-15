Havadan görüntülerle sona gelinen Çamlıca Camii

Ali AKSOYER - Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013\'te temelleri atılan Çamlıca Camii\'nde sona gelindi. Yüzde 98\'i tamamlanan cami, önümüzdeki günlerde deseni özel olarak tasarlanan halılar döşenerek bitirilecek. Öte yandan camiye ulaşımı düzenlemek için yapılan 3 tüpten oluşan toplam uzunluğu 3 bin 680 metre olan Çamlıca-Libadiye karayolu tüneli de tamamlandı. Asfaltı dökülen, sinyalizasyon sistemi kurulan tünelde son test çalışmaları sürüyor. Tünel halkın kullanımına caminin açılışı ile birlikte yapılması planlanıyor.

32 METRE ÇAPINDA AVİZE YERLEŞTİRİLDİ

Yapımına başlandığından bu yana yaklaşık 61 aydır inşaatı devam edilen Çamlıca Camii inşaatında artık sona geliniyor. Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü camide büyük bölümü el işçiliği olan süslemeler tamamlandı. Caminin ana kubbesinin altında namaz kılınacak olan alan halka şeklinde dev avizelerde yerlerine yerleştirildi. İç içe geçmiş halkalar şeklinde olan dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında, diğer halkalar ise 24 ve 16 metre çapında. Öte yandan caminin ısıtma ve soğutma sistemine destek olması amacıyla ana kubbede bulunan kolonlar çevresine dev klimalar takıldı. Ahşap el işçiliği panellerle gizlenen klimaların çok soğuk yada çok sıcak günlerde çalıştırılarak içerdeki ısının sabit kalması sağlanacak.

\"YAKINDA HALILARI SERECEĞİZ\"

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, \"Camii inşaatının çok büyük bölümü tamamlandı. Şu anda son temizlik ve rötuş işlemleriyle uğraşıyoruz. Cami için tasarlanan tamamı el işçiliği eserler yerlerine yerleştirildi. Çok kısa bir zaman sonra deseni özel olarak tamamlanan camii halısını sermeye başlayacağız. Ardından cami açılışa hazır hale gelecek.\" dedi.



3 BİN 680 METRELİK TÜNELLER TAMAMLANDI

Öte yandan \"Üsküdar Çamlıca Tepesi Ulaşım yolları projesi\" kapsamında yapılan Çamlıca-Libadiye karayolu tüneli de tamamlandı. 3 Tüpten oluşan ve toplam uzunluğu 3 bin 680 metre olan tünellerde asfaltlama çalışmalarının yanı sıra sinyalizasyon sistemi de bitti. Tünellerde son test çalışmalarının yapıldığı belirtilirken, Çamlıca camii tarafında bulunan çıkışında çevre düzenlemesinin yapılmasının ardından kullanıma hazır hale geleceği belirtildi. Ulaşım tünellerinin camiyle eş zamanlı olarak açılması planlanıyor.

EN BÜYÜK CAMİ OLACAK

En büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. Çamlıca camisi, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda \"Fetih Suresi\"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4\'ü 107.1 metre, 2\'si ise 90\'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Bittiğinde 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi\'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması.

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