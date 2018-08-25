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(havadan görüntülerle)- SARIYER'DE ATLA BİRLİKTE DENİZE DÜŞTÜ

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Sarıyer'de bir kişi bindiği atla birlikte denize düştü

25 Ağustos 2018 15:25

 

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Sarıyer\'de bir kişi bindiği atla birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. At, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı. 
Olay saat 11.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu Sahili\'nde meydana geldi. Atıyla birlikte gezen Ersin isimli kişi atın huysuzlanması üzerine kontrolünü kaybetti. Ersin ve at birlikte denize düştü. Ersin çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye çağırıldı. 2 itfaiye eri suya girerek atı muhafaza etti. Bu sırada gelen vince bağlanan at yukarı çekildi. Ancak at çırpınmaya başlayınca iplerden kurtularak yeniden denize düştü. Tekrar bağlanan at vinç yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi. 

Görüntü Dökümü:
HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Kurtarma çalışması
-Atın denize düşmesi
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay yeri
-Denizdeki at
-Kurtarma çalışması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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