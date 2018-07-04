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(havadan görüntülerle) HADIMKÖY'DE YANAN FABRİKANIN SON DURUMU 

  - Yangın kontrol altına alındı

04 Temmuz 2018 16:43

 

- Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor

- Yangın fabrikanın son durumu havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Hadımköy’de tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Yangın sonrası fabrikanın son durumu havadan görüntülendi. Yangında çatının büyük bölümünün yandığı görülürken çatıdan geriye iskelet kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
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HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Fabrikadan görüntü
-Çatıdan görüntü
-İskeletten görüntü
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-İtfaiyenin çalışması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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