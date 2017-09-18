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(Havadan Görüntülerle) Boğaz'dan "dev petrol arama platformu" geçiyor (4)

Ali AKSOYER- Akın ÇELİKTAŞ- Hakan KAYA- Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı'ndan, Bahama bayraklı 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki 'Scarabeo 9' adlı dev petrol arama platformu geçiyor

18 Eylül 2017 15:25

Ali AKSOYER- Akın ÇELİKTAŞ- Hakan KAYA- Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı\'ndan, Bahama bayraklı 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki \'Scarabeo 9\' adlı dev petrol arama platformu geçiyor. Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, saat 06.30\'dan itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. İspanya\'nın Las Palmas Limanı\'ndan Romanya\'nın Köstence Limanı\'na giden Bahama bayraklı \'Scarabeo 9\' adlı petrol arama platformuna, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait çok sayıda römorkör eşlik ediyor. Platform 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçmeden önce bir süre bekledi. Batırma işlemi gerçekleştirilen platform daha sonra köprü altından geçti.

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