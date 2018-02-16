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(havadan görüntülerle)- BOATSHOW'DA TOPLAM 800 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ TEKNELER SERGİLENECEK

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı  yarın  kapılarını Tuzla'da açıyor

16 Şubat 2018 18:24

 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı  yarın  kapılarını Tuzla\'da açıyor. Fuarda bu yıl toplam yaklaşık  800 milyon lira değerinde 276 tekne sergilenecek. İçlerinde saunadan, jakuziye, spor odalarından lüks banyolara kadar her türlü lüksü barındıran tekneler yüzlerce meraklıyı kendisine çekecek.

HEM KARADA HEM DE DENİZ ÜZERİNDE DÜZENLENİYOR
Tuzla\'da bulunan Viaport marinada daha önce deniz üzerinde düzenlenen fuar bu yıl yapılan değişiklikle hem karada hem de deniz üzerinde yapılacak. Bu özelliği ile fuarın hem karada hem de denizde aynı anda yapılan dünyadaki 3 büyük fuardan biri olduğu belirtiliyor.

EN PAHALI TEKNE 46 MİLYON LİRA 
Boat show\'da fiyatı açıklanan  bu senenin en pahalı teknesi 33.40 metre boyuyla Majesty 110 oldu. Teknenin fiyatı tam 46 milyon 836 bin lira olarak açıklandı. 14 misafir ağırlayabilen tekne 4 katlı ve içinde GYM salonu, sauna, çalışma odası, güvertesinde bir jakuzi bulunuyor.Teknenin pek çok elektronik yenilği de içinde barındırdığı belirtiliyor.
Pek çok yerli ve yabancı deniz meraklısını ağırlaması beklenen tekne fuarı 25 Şubat pazar akşamına kadar açık kalacak.

Görüntü Dökümü:
-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Fuara katılan tekneler
AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Teknelerden görüntü
-Tekneleri inceleyenler
-Detaylar
 

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