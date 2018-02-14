(Havadan Görüntülerle) Banliyö hatlarında yeni peronlar ortaya çıkmaya başladı (2)

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL\'da kapatılan banliyö hattının yeniden açılabilmesi için sürdürülen çalışmalar yoğunlaştırılırken, rayların döşenmeye başladığı hatlarda yolcuların inip bineceği peronlar da ortaya çıkmaya başladı. İKİ YILDA BİTİRİLECEKTİ Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013\'te yapılan son seferin ardından kapatılmıştı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray\'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı. BU YIL SONUNDA AÇILMASI PLANLANIYOR 2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. 45 kilometrelik banliyö ve tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada, Bakırköy’den Bostancı’ya 37 dakikada seyahat edilebilecek. Söğütlüçeşme-Yenikapı\'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor. PERONLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI Hattaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken pek çok bölümde rayların döşenme işlemi tamamlandı. Çalışmalarda yolcuların inip binmekte kullanacağı peronlar da artık ortaya çıkmaya başladı. ESKİ VE YENİ TRENLER HAYDARPAŞA GARINDA BEKLİYOR Öte yandan seferlerin durdurulmasının ardından Haydarpaşa Garı\'nda kalan eski banliyö trenlerinin bekleyişi sürüyor. Yıllarca İstanbulluları taşıdıktan sonra 4 yılı aşkın süredir bekleyen eski banliyö trenlerinin yeni hat üzerinde kullanıp kullanılmayacağı ise henüz belli değil. Metro standartlarına yükseltilecek hatta yeni trenlerin kullanılması bekleniyor. Bu amaçla Haydarpaşa tren garının gümrük bölümüne doğru olan bölümünde çok sayıda yeni tren bekletiliyor. VATANDAŞLAR HATTIN YIL SONUNA KADAR AÇILMASINI BEKLİYOR Göztepe\'de tren hattı yakınlarında yaşayan bir mahalleli, \"Burada oturanlar olarak sıkıntısını çektik. Bu yılın sonunda bitmesini bekliyoruz. Bittiği zaman herkes için güzel olacak\" dedi. Bir diğer mahalleli ise \"Ne zaman geleceği söylenmedi. Bu inşaat senelerdir sürüyor. Raylı sistem ağını uzun zaman önce kuran Moskova\'ya, Paris\'e ve Londra\'ya göre çok gerideyiz\" diye konuştu