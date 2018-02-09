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(havadan görüntülerle) ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU'NUN YARISI YIKILDI

  Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA 1989 yılında hizmete açılan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun  yıkımının yüzde 50'lik kısmı tamamlandı

09 Şubat 2018 17:16

 

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA
1989 yılında hizmete açılan Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun  yıkımının yüzde 50\'lik kısmı tamamlandı. Yıkımın ardından bu alana, milli takımların da kamp yapacağı yeni bir tesis yapılacak.
Zeytinburnu\'nda 30 yıla yakın önemli karşılaşmalara sahne olan Abdi İpekçi Spor Salonu\'nda yıkım tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Basketbol Federasyonu Ragıp Buluç, Ziya Tanalı ve Ercan Yener\'in mimarlığında, temelleri 1979 yılında atılan ve aynı yıl suikast sonucu öldürülen gazeteci Abdi İpekçi\'nin adı verilen spor salonunun da yıkımın yüzde 50\'lik kısmı tamamlandı.
Yıkılan alanda Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Burada alt yapılar  için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak. Yeni tesisin inşaatı, Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yıkım ve ortaya çıkan molozunun  tahliye edilmesinin ardından başlatılacak. 

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