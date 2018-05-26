(Havadan görüntülerle) "Hasanpaşa pazar yeri"nde sona doğru... (2)

* 32 bin 249 metrekarelik alana 4 bin 555 adet pazar tezgâhı konulacak Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), \"Tarihi Salı Pazarı\" olarak bilinen alanda başlattığı \"Kadıköy Hasanpaşa Pazar Yeri Zemin Altı Otopark ve Meydan Düzenleme\" projesi için çalışmaları Haziran ayı içinde tamamlanıyor. Projenin altı otopark, üstü meydan ve yeşil alan olarak planlandı, pazar yeri günleri ise salı ve cuma olarak belirlendi. Havadan da görüntülenen 32 bin metrekarelik bölge, olası bir depremde toplanma alanı olarak kullanılabilecek. Türkiye\'de ilk kez uygulanan projenin İstanbul\'da pazar kültürünü yeniden yeşertmesinin yanı sıra, bölgenin otopark ihtiyacını da karşılaması planlanıyor. Pazar yeri olmasının yanı sıra zemin altı otopark ve meydan olarak düzenlenen alandaki çalışmaların detayları da belli oldu. Yeni pazar alanı, Haziran ayı içerisinde yapılacak açılışla birlikte, Kadıköy ve çevre ilçeler başta olmak üzere tüm İstanbulluların hizmetine sunulacak. 80 BİN METREKARELİK İNŞAAT ALANI İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan projenin inşaatına 2015 yılının ekim ayında başlandı. 31 bin 465 metrekarelik proje alanında toplam inşaat alanı 79 bin 875 metrekare olarak kaydedilirken, projede 18 bin 284 metrekarelik rekreasyon alanının da mevcut olduğu öğrenildi. DEPREM TOPLANMA OLARAK TASARLANDI Zemindeki meydanda dinlenme ve çocuk oyun alanları ile 2 bin metrekare yeşil alan yer alıyor. Meydandaki şemsiyeli alan ile altındaki kat, pazar yeri olarak yapıldı. En alttaki 2 katta ise, zemin altı otopark yer alıyor. Pazar yeri ve otoparkın olası bir deprem anında toplanma alanı olarak kullanılması planlandı. 4 BİN 555 ADET PAZAR TEZGÂHI KURULACAK Yeni Salı Pazarı, haftada 2 gün pazar yeri, diğer günlerde ise zemin altı otopark olarak hizmet verecek. 32 bin 249 metrekarelik alana 4 bin 555 adet pazar tezgâhı konumlandırıldı. 24 bin 100 metrekarelik otopark alanında, 48’i engellilere ait toplam 1368 aracın otopark ihtiyacı karşılanacak. Pazar yeri ve otopark alanına inen 2 adet asansör, 11 betonarme ve 3 çelik merdiven, 1’i hareketli 2 adet yaya rampası bulunuyor. Projede ayrıca, idari birimler ile 9 erkek 9 kadın ve 5 adet engelli tuvaleti de yer alıyor. HAZİRAN AYI İÇİNDE TAMAMLANACAK İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü\'nde İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Kadir Yavuz, DHA\'ya yaptığı açıklamada, 4 bin 555 tezgâhın yer alacağı yeni pazar alanının salı ve cuma günleri hizmet vereceğini söyledi. Yavuz, \"118 yıllık tarihî salı pazarımız, 10 yıldır bu alanda hizmet veriyordu, Yeni yerinde hizmet vermeye devam edecek. Kadıköy\'ün merkezinde, ulaşım alanlarına çok yakın noktada olması sebebiyle, tüm İstanbul buradan yararlanacak. Yapmış olduğumuz pazar yeri alanı, deprem anında sığınma yeri ve toplanma alanı olarak da kullanılabilecek bir özelliğe sahip. Haziran ayında tamamlamayı planlıyoruz\" dedi. BİN 368 ARAÇLIK YENİ OTOPARK Tesis içerisinde bin 368 adet araç kapasiteli, 7/24 hizmet verecek 2 katlı otopark da bulunduğunu belirten Yavuz, \"80 bin metrekare kurulum alanına sahip bir proje yürütmekteyiz. İki kat zemin altı otoparkı, bir kat pazar alanı ve bir kat sosyal donatı alanları olacak. 2015 yılında ihalesi yapılmış bir proje. Üst katta 2 bin metreakresi yeşil alan olmak üzere 18 bin 200 metrekare de sosyal donatı alanları var. İnsanların rahat rahat zaman geçirilebileceği, çocuk oyun alanlarının, su şelalelerinin, yeşil alanların, oturma bankları ve sosyal donatıların olduğu bir alan\" diye konuştu.