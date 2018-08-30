(havadan görüntülerle) 30 AĞUSTOS "ZAFER KONVOYU" İLE KUTLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL DHA

30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul renkli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Yarım yüzyılı devirmiş klasik otomobiller, İstanbul Park Formula 1 pistinde Türk bayraklarıyla konvoy oluşturup, zafer turu attı. Bağdat Caddesi\'nden geçen \"Zafer Konvoyu\", seyrini Kadıköy Kalamış\'ta sonlandırdı.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) ve Intercity Istanbul Park iş birliğinde gerçekleşen etkinliğe 100’e yakın klasik araç katıldı. Beş buçuk kilometrelik Formula 1 pistinde klasik araçlardan oluşturulan “Zafer Konvoyu\", 3 tur attıktan sonra sahil yolu güzergâhına çıktı. Maltepe\'de mola veren konvoy, seyrini Bağdat Caddesi üzerinden geçerek Kadıköy Kalamış\'ta sonlandırdı.

\"ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNU YAŞIYORUZ\"

İKOD Başkanı Serkan Okay, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Tüm milli bayramlarda olduğu gibi bugün de 100\'e yakın klasik araçla İstanbul Park Formula 1 pistindeyiz. Bugün pistte yarış araçları olmayacak. Bugün bir döneme damgasını vurmuş, yarım asrı devirmiş, 1940\'lı yıllardan 1970\'li yıllara kadar rengarenk klasik araçlarla zafer turu atacağız. Beş buçuk kilometrelik pistte 3 tur atacağız. Bayraklarımızla bu coşkuyu yaşatmaya çalışacağız\" dedi.

Levent Akmaz ise \"30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşıyoruz. Çocuklara da yaşatmaya çalışıyoruz. Konvoy gayet keyifli. Çocuklarla da ilk kez katıldık. Onun heyecanını yaşıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Konvoydan görüntü

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Formula 1 pistindeki klasik araçlardan detaylar

-İKOD Başkanı Serkan Okay ile röportaj

-Konvoy katılımcısıyla röportaj

30.08.2018 - 14.35 Haber Kodu : 180830118

30.08.2018 - 14.38 Haber Kodu : 180830119

30.08.2018 - 14.40 Haber Kodu : 180830120