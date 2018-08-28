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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞLERİ SÜRÜYOR

Haber- Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Bayrampaşa İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor

28 Ağustos 2018 14:42

Haber- Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Bayrampaşa İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Tatillerini İstanbul\'da geçirenler memleketlerine dönerken, tatillerini bitiren vatandaşlar da İstanbul\'a geliyor. Otogara girişilerde uzun araç kuyruklar oluştu. Otobüslerde beklemek istemeyen bazı yolcular da valizlerini alarak yürümeyi tercih etti. 


Görüntü Dökümü:
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Havadan otogardaki yoğunluk
Otogar içindeki yoğunluk
Uzayan araç kuyrukları
Servis bekleyen vatandaşlar
Valizleri ile yürüyen vatandaşlar
Genel ve detaylar


 

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