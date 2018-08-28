(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞLERİ SÜRÜYOR

Haber- Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Bayrampaşa İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Tatillerini İstanbul\'da geçirenler memleketlerine dönerken, tatillerini bitiren vatandaşlar da İstanbul\'a geliyor. Otogara girişilerde uzun araç kuyruklar oluştu. Otobüslerde beklemek istemeyen bazı yolcular da valizlerini alarak yürümeyi tercih etti.



Görüntü Dökümü:

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Havadan otogardaki yoğunluk

Otogar içindeki yoğunluk

Uzayan araç kuyrukları

Servis bekleyen vatandaşlar

Valizleri ile yürüyen vatandaşlar

Genel ve detaylar



