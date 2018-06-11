(havadan görüntülerle) - YANAN FABRİKADA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Davutpaşa\'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstanbul\'un hemen birçok noktasından görülebilen yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 06.30 sıralarında çıktı. Yangın büyüdü ve fabrikanın 4 ve 5\'inci katları bir anda alevler içinde kaldı. Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Soğutma çalışmalarının havadan görüntüsü

-Soğutma çalışmalarından detaylar



