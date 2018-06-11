T24 LogoT24 Logo
Gündem

(havadan görüntülerle) - YANAN FABRİKADA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Davutpaşa'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

11 Haziran 2018 15:55

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
Davutpaşa\'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
İstanbul\'un hemen birçok noktasından görülebilen yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 06.30 sıralarında çıktı. Yangın büyüdü ve fabrikanın 4 ve 5\'inci katları bir anda alevler içinde kaldı. Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Soğutma çalışmalarının havadan görüntüsü
-Soğutma çalışmalarından detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ali AKSOYERYılmaz BEZGİNDHA DavutpaşaYangınYangınıSoğutmaGörüntü Dökümü Soğutma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24