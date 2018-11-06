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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - ÜSKÜDAR'DA İSKİ KAZISI SIRASINDA TARİHİ KALINTILARA RASTLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Üsküdar Meydanı’nda İSKİ’nin yaptığı çalışmalar sırasında asfaltın hemen altında kalıntılar çıktı

06 Kasım 2018 13:12

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA
Üsküdar Meydanı’nda İSKİ’nin yaptığı çalışmalar sırasında asfaltın hemen altında kalıntılar çıktı. 
İSKİ, Üsküdar Meydanı’nda  yağmur suyu ve atık su kanalı çalışması yapıyor.  Hakimiyeti Milliye Caddesi boyunca devam eden çalışmalar sırasında asfaltın yaklaşık 1 metre altında tarihi kalıntılara rastlandı.
Bununu üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden yardım istendi. Müze 5 arkeolog görevlendirerek arkeolojik kazıya başladı. Kazı çalışmaları sırasında çıkan dükkan, konut gibi Osmanlı dönemi mimari yapıların belgeleme çalışmaları devam ediyor. 
Çevredekiler tarihi kalıntılara sahip çıkılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanyada, kalıntıların kaldırılmasına tepki gösteriliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Çalışma yapılan alanın havadan görüntüleri
-Çalışmalardan detaylar
-Tarihi buluntular
 

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