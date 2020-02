(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - ) ADALAR'DA "FAYTON" TARTIŞMASI

- BÜYÜKADA\'DAKİ \'FAYTON PARK\' HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Adalar\'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağı yönündeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin (İBB) kararının ardından, faytonculuğun yapıldığı dört adada bekleyiş başladı. Hayvanlara eziyet etmediklerini söyleyen faytoncular karara tepki gösterdi. Adada yaşayanlar ise İBB\'nin kararı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Ada ve fayton kültürünün yıllardır devam ettiğini ve atların sağlığının denetlenerek kalması gerektiğini savunurken, bazıları ise hayvanların acı çekmemesi için elektrikli araçları beklediklerini söylüyor. Öte yandan bugün Büyükada\'da ise faytona binmek için yine uzun kuyruklar vardı. Atların bakımlarının yapıldığı içinde 140 ahırı bulunan Büyükada\'daki \'fayton park\' ise havadan görüntülendi.

FAYTONCULAR KARARA TEPKİLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Yenikapı mitingindeki konuşmasında faytonlarda kullanılan atlarla ilgili sözleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin de dün Adalar\'da toplu taşıma hizmetinin elektrikli araçların kullanılacağını duyurmasının ardından gözler faytonculara çevrildi. Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, elektrikli araçların ulaşım hizmeti vermesi kararını doğru bulmadığını söyledi. Ünal, \"Çünkü Adalar\'ın turizmi \'fayton turizmi\'dir. Adalar\'da fayton olmazsa hiçbir esprisi olmaz. Dört adanın turizmi de atlı faytondan geçiyor. Atlı faytonu kaldırıp başka bir alternatif seçildiğinde Adalar\'ı ekonomik olarak felç olur\" dedi.

\"ASILSIZ HABERLERİN BASINA YANSIMASIYLA BU DURUM GÜNCELLENDİ\"

Atların eziyet gördüğü yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını aktaran Başkan Ünal, \"Asılsız haberlerin basına yansımasıyla bu durum güncellendi. İlçe Tarım Müdürlüğü\'nde yılda \'kaç at sağlık taramasından geçiyor\', \'kaç at telef ediliyor\', \'kaç tanesi sağlıklı\' hepsinin bilgisi çip numarasıyla kayıt altındadır. Tamamı 1000 - 1100 at içinden yılda 700, 800\'ünün öldüğünü iddia eden hayvanseverlere hesap yoksunu denebilir. Her faytona altı atla çalışmamız gerekiyor. Bir çift atı dört saat konuşuyoruz ve bu sürede üç tur yapılabiliyor. Yenikapı mitinginde de Cumhurbaşkanına bu tür asparagas haberlerle ulaştıkları gibi basını da o derece meşgul ediyorlar. Doğal olan ölümleri sanki insanlar onları çatlatırcasına çalıştırmış gibi yalan haberleri yaydılar\" şeklinde konuştu.

\"3 BİN FAYTONCU ETKİLENECEK\"

Hıdır Ünal, kararın bu işten evini geçindiren 3 bin faytoncu esnafının olumsuz etkileneceğini atlı faytonculuğun çekilmesiyle Adalar esnafının da ekonomik açıdan zorluk yaşayacağını ifade etti.

DESTEK VEREN DE VAR KARŞI ÇIKAN DA

Elektrikli araçların toplu taşımada kullanılması kararı aynı zamanda hem Adalar halkını hem de turistleri yakından ilgilendiriyor. Kararı destekleyenler, \'yanlış\' diyenler de var Turistlerin en büyük ilgisi atlı faytonlarla ada turu yapmak. Turistlere göre atlı faytonculuk devam etmeli. Adada yaşayanlardan bazıları ise faytonların kısıtlı bir sayıda ve nostaljik olarak kalması gerektiğini ancak bunun da bir düzen içerisinde ve denetlenerek yapılmasını istiyor.

\"FAYTONLAR NOSTALJİK OLARAK KALMALI\"

Yaklaşık 50 yıldır Büyükada sakini olan Ali Kaya, Adalar\'da faytonsuz bir yaşamın olamayacağını ancak faytuncuların da önemli sorumlulukları olduğunu atların canını düşünerek kontrollü olmaları gerektiğini söyledi. Kaya, \"Faytoncuların insanlara karşı davranışı, konuşması gerekiyor. Hayvanlara karşı da böyle olmalı. Bu sıkıntılar giderilmeli. Elektrikli araçların gelmesi de güzel olacaktır. Halk talebine göre kararını verecektir. Ama faytonlarda nostaljik olarak kalmalı\" diye konuştu.

Büyükada esnafı Nazmi Tanrıöver ise \"Ortada verilmiş olan bir karar var. Adanın sembolüdür faytonlar. Gelenler atlı faytona binince mutlu oluyor. Ama elektrikli araçlar da iyi olacaktır. En azından temiz olur yani. Atlar koku yapıyor\" ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçların kullanımın kararını olumlu bulan Hicran Aluç da \"Atlar özgür olmalı. Sıcaktan bayılıyorlar, düşüyorlar. Elektrikli araçların gelmesi mantıken daha iyi olur\" şeklinde konuştu.

\"FAYTON PARK\" HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Adalar\'daki atların çalıştırılması koşulları, barınma alanları çok kez tartışmalara konu olmuş, hayvanseverler sık sık atlar eziyet görüyor iddiasıyla atlı faytonculuğun durdurulması için eylem yapmıştı.

Toplam 226 faytonun bulunduğu Adalar\'ın en büyük adası Büyükada\'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptığı 140 ahırdan oluşan \'fayton park\' var. 20 bin metrekare alanda at ve park işletmeciliğinin yapıldığı fayton park havadan görüntülendi.

FAYTON PARK\'IN KAPASİTESİ

İBB\'nin iştiraklerinden İSTAÇ A.Ş ile birlikte ahırlardan çıkan gübrenin atılması sağlanıyor. 140 fayton kapasiteli fayton park, bir giriş kontrol kulübesi, 80 yatak kapasiteli 1 seyis evi, kullanılmayan bir sosyal tesis binası, 14 blok ahır olmak üzere 17 yerleşke üzerinde bulunuyor. Fayton parkta İBB\'nin görevlendirdiği bir alan sorumlusu olmak üzere iki personel görev yapıyor.

İBB\'NİN ELEKTRİKLİ ARAÇ KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün yaptığı açıklamayla Adalar\'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçlar kullanılacağını belirtmişti. Açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada\'da olmak üzere, her biri en fazla 12 kişilik elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılmasının amaçlandığı ve ilk aracın ise önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu. Yolculuk ücretlerinin İstanbulkart ile entegre olacağı İBB meclisi kararı ile işletmesinin İSPARK tarafından yapılacağı kaydedilen uygulamanın, test edildikten sonra da zamanla tüm Adalar\'daki toplu taşıma hizmetinin elektrikli araçlarla yapılacağı vurgulanmıştı.

