 (havadan görüntüler) YÜZLERCE MOTOSİKLETLİDEN "CUMHURİYET" KORTEJİ 

- Motosikletlilerin 15 Temmuz köprüsünden geçişi havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Ali AKSOYER-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Motosiklet Platformu\'nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce motosikletli, Cumhuriyetin 95. yılı nedeniyle kortej oluşturdu. Motosiklet sürücüleri, Bağdat Caddesi\'nde buluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü geçen motosikletliler Beşiktaş ve Eminönü güzergâhını kullanarak Edirnekapı Şehitliği\'ne ulaştı. Motosikletlilerin geçişi havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Motosikletlerin bağdat caddesindeki görüntüsü

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstündeki görüntüsü

