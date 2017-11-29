(HAVADAN GÖRÜNTÜLER) ELMALI BARAJI SU TUTMAYA BAŞLADI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı Barajı 13 ay süren yenileme çalışmalarının ardından su tutmaya başladı.

Tamamen boşaltılan Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 0.53\'e kadar düşmüştü, bugünlerde doluluk oranı ise yüzde 9.03 oldu. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirildi. Yavaş yavaş dolmaya başlayan 9 milyon 600 bin metre küp su tutma hacmine sahip baraj gölünün kış yağmurlarının başlamasıyla kısa süre içinde eski günlerine dönmesi bekleniyor.

SU HAVZASINDA İNEKLER OTLUYOR

Elmalı barajında başlayan çalışmalar sırasında gölün arka kısımınlarında tamamen kuruyan bölümlerinde ise inekler otlamaya devam ediyor. Bu bölümlere baraj gölü yüzde 70-80 doluluk oranları yakalandığında suyla dolmasının ardından bölgedeki inekler, yerini balıklara bırakacak.

İKİ BARAJ YÜZDE YÜZ DOLDU

Öte yandan İstanbul barajlarındaki toplam doluluk oranı ise yüzde 54.75 olarak ölçüldü. Bir yıl önce aynı tarihte İstanbul\'daki baraj doluluk oranları 35.04 olduğu dikkate alındığında İstanbul\'un kışa yüksek doluluk oranlarıyla girdiği belirtildi. İstanbul\'un kuzey bölgelerinde bulunan Kazandere ve Istırancalar barajları şu anda yüzde 100 doluluk oranlarında bulunuyor. Aynı bölgede bulunan Papuçdere barajıda yüzde 94.08 doluluk oranıyla İstanbul\'un üçüncü dolu barajı.

Görüntü Dökümü:

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-Elmalı Barajı\'ndan görüntüler

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