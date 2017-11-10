(Havadan Görüntü) Beşiktaş'ta dev Atatürk ve Türk bayrağıyla saygı yürüyüşü

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA



Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 79\'uncu yıldönümünde Beşikaş\'ta düzenlenen saygı yürüyüşü ile anıldı. Binlerce kişi, 57 Türk bayrağı ve 57 Atatürk resminin birleşiminden oluşan 1094 metre uzunluğundaki dev bayrakla Dolmabahçe Sarayı\'na yürüdü.



Beşiktaş Belediyesi, Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıl dönümünde \"Ata\'ya Saygı\" yürüyüşü düzenledi. Barboros Bulvarı üzerinde bulunan Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi önünde toplanan büyük bir kalabalık grup, saat 08.00 sıralarında 57 Türk bayrağı ve 57 Atatürk resminin birleşiminden oluşan 1094 metre uzunluğundaki dev bayrakla yürüyüşe geçti.



Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar\'ın yanı sıra, yürüyüşe genci, yaşlısı, öğrencisi her kesimden vatandaş katıldı. Belediye, katılımcılara 10 bin bayrak dağıttı.





DOLMABAHÇE SARAYI\'NIN ÖNÜ DOLDU TAŞTI



Yürüyüş sırasında, belediyeye ait bir otobüsün hoporlöründen Atatürk\'ün kendi sesiyle yaptığı konuşmalar ile 10. Yıl ve İzmir Marşları dinlettirildi. Dolmabahçe Sarayı önüne gelindiğinde kalabalık daha da arttı. Saraya girmek için sıraya girenler giriş kapısına sığmadı, kalabalık caddeye taştı.





09\'05\'TE HAYAT DURDU



Saat 09.05\'te ise Dolmabahçe\'de adeta hayat durdu. Binler, Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Siren seslerinin çalmasıyla trafikte olan sürücüler, yolcular araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.





\"BU BİTMEYEN SEVGİ ÖYLE YOĞUN Kİ\"



Dolmabahçe Sarayı\'na gelenler ölüm yıldönümü nedeniyle Atatürk\'ü sevgi ve özlemle andıklarını dile getirdi. Atatürk\'e karşı bitmeyecek bir sevgi beslediğini belirten Aynur Rodop, duygularını \"Cumhuriyeti bize armağan ettiği için çok şanslıyız. Özgürlüğümüzü, demokrasimizi, yaşadığımız herşeyi ona borçluyuz. Sabah çok mutlu uyandım. Çünkü bir insanı bu kadar özlemek, düşünmek müthiş bir duygu. Bu bitmeyen sevgi öyle yoğun ki ölmeyen biri\" şeklinde aktardı. Şükran Göze ise \"Atamızı sevgiyle, minnetle ve özlemle anıyoruz. Atamız daima bizimle. Onu çok seviyoruz\" ifadelerini kullandı.