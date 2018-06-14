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 Havadan fotoğraflarla otogarda bayram hareketliliği 

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BAYRAM tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketliliğe neden oldu

14 Haziran 2018 19:17

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BAYRAM tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketliliğe neden oldu.
Otogardaki arife günü hareketliliği havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

 

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