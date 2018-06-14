Havadan fotoğraflarla otogarda bayram hareketliliği
Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BAYRAM tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketliliğe neden oldu
14 Haziran 2018 19:17
Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BAYRAM tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketliliğe neden oldu.
Otogardaki arife günü hareketliliği havadan fotoğraflandı.
(FOTOĞRAF)
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir