Havadan fotoğraflarla geminin çarptığı yalının son hali
Ali AKSOYER - İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi
08 Nisan 2018 16:16
Ali AKSOYER - İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL Boğazı\'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nın son hali havadan görüntülendi. Büyük zarar gören yalının içindeki bir çok eşya kırılmış.
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