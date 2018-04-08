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Havadan fotoğraflarla geminin çarptığı yalının son hali

Ali AKSOYER - İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi

08 Nisan 2018 16:16

Ali AKSOYER - İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL Boğazı\'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nın son hali havadan görüntülendi. Büyük zarar gören yalının içindeki bir çok eşya kırılmış. 


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