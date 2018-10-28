(HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERLE) BÜYÜK AÇILIŞ YARIN... İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇACAK

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı unvanına sahip İstanbul Yeni Havalimanı\'nın açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılışa konuk cumhurbaşkanlarının yanı sıra, sanatçılar ve çok sayıda davetli katılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı’nda hazırlıklar bugün de aralıksız devam ediyor. Yarın havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı faaliyete başlayacak. İstanbul Yeni Havalimanı\'nın terminal büyüklüğü 1.3 milyon metrekare, toplam inşaat alanı ise 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Bütün fazlar tamamlandığında İstanbul Yeni Havalimanı 6 bağımsız pist, 500 uçak kapasitesi 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcusu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak. Buradan 250 havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştirecek.

Limak, Kolin, Cengiz, Mapa, Kalyon İnşaat ortak girişiminde 26 milyar 140 milyon Euro\'luk yapım, işletme ve devir bedelleriyle ihalesi kazanılan İstanbul Yeni Havalimanı\'nda birinci fazı için 6 milyar Euro\'luk yatırım yapıldı. İhaleyi kazanan konsorsiyumun İstanbul Grand Airport (İGA) ismini vererek kurduğu şirket 5 yıldır yeni havalimanı inşaat çalışmasını yürütüyor. Bu arada İGA, açılış nedeniyle yolcuların otoparklardan iki ay boyunca ücretsiz yararlanacağını açıklamıştı.

AÇILIŞA KİMLER KATILACAK

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına çok sayıda konuk cumhurbaşkanı da katılacak. Açılışa, Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişimden Sorumlu Bakanı, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı), İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı), Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katılacak. Açılışta, ayrıca birçok ülkenin ulaştırma bakanları ile konuk devlet ve hükümet başkanlarına eşlik edecek dışişleri bakanları da yer alacak.

İLK SEFER BOEİNG 777 TİPİ UÇAKLA YAPILACAK

Açılışın ardından ilk sefer, 31 Ekim\'de saat 11.30\'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı olacak. İstanbul Yeni Havalimanı\'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının saat 14.15\'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul Yeni Havalimanı\'ndan Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak.

310 POLİS, 100 GÜMRÜK MEMURU OLACAK

Güvenliğin son teknoloji ile sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak. Hareketlilik 2,5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kamera olacak, 360 metrede bir PTZ kameralar, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler ile hareket kaynağı bulunacak. 9 bin akıllı kamerayla 8 kusurlu hareket tanımlandı. Ayrıca havalimanında ilk etapta 35 pasaport polisi olmak üzere toplam 310 emniyet mensubu görevlendirildi. Terminal binası içinde güvenliği polis, dış çevre emniyetini ise jandarma sağlayacak. Ayrıca 100 gümrük memuru da yakın bir zamanda yeni havalimanında görev yapmaya başlayacak. Ayrıca terminal içerisinde 3 bin 500 özel güvenlik personeli de görev yapacak.

ULAŞIM LÜKS ARAÇLARLA OLACAK

İstanbul Yeni Havalimanı\'nda her anlamda yenilikler ile karşılaşacak olan yolcular, ulaşımda farklılıkları gözlemleyecek. İstanbul Yeni Havalimanı ulaşım ihalesini kazanan Otobüs A.Ş, 18 noktadan 150 lüks otobüsle yolcu taşıyacak. Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi 660 taksiyle yeni havalimanında görev yapacak. 3 yaşını geçmemiş araçlar filoda yer alacak. Filo içerisinde 30 adet D segmenti, 50 adet E segmenti 580 adet C segmenti lüks araçlar yer alacak.

Görüntü dökümü:

----------------

-Havadan çekilen görüntüler

