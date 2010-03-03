Havadaki polen miktarı arttı

T24 - Küresel ısınmanın, bazı kişilerde alerjiye yol açan polen döneminin süresinin de uzamasına yol açtığı belirlendi.



İtalya’da yapılan ve ABD’de Alerji, Astım ve immünoloji Akademisinde düzenlenen bir toplantıda sunulan araştırmaya göre, İtalya’da Bordighera bölgesinde 1981-2007 arasında, 26 yıl boyunca yapılan ölçümlerde bu sonuca ulaşıldı.



Cenova Üniversitesi’nde bir ekibin tuttuğu yıllık polen kayıtlarını yorumlayan, araştırmaya katılan bilim adamlarından Dr. Walter Cenonicai “Atmosferin ortalama ısısının yükselmesinin, bazı bitkilerde polen miktarını artırdığını belirledik” dedi.



Kayıtların tutulduğu dönemde polen alerjisine sahip hastaların oranın da arttığı belirlendi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilere göre, yalnızca bu ülkede geçen yıl, polenin yol açtığı saman nezlesine yakalanan hastaların sayısı 25 milyonu buldu.