'Havadaki gaz oranına dikkat ediniz; güneşli günler dileriz'

Toplumsal protesto gösterilerine yapılan sert polis müdahalesi Pangea Kültür tarafından yayınlanan "Güneşli Günler Dileriz" başlıklı kısa film tarafından ti'ye alındı. Filmde biber gazının İstiklal caddesinde sık kullanımı vurgulanıyor.

Hayali bir Taksim-Tünel tramvay gezisinde geçen filmde, Tramvay hostesi yolcuları Taksim'deki hava durumuna dair bilgilendirerek, 'havadaki gaz oranının artması' durumunda neler yapılması gerektiğini gösteriyor. Tramvay hostesi, yolcuların şaşkın bakışları eşliğinde 'gaz oranı'nın artması durumunda koltuklarının yan bölmelerinde bulunan limonları kullanarak yolcuların yüzlerini ovmaları gerektiğini belirtiyor. Acil durum çıkışlarının ise, kadraja giren TOMA görüntüleri eşliğinde polisler eşliğinde yapılacağı aktarılıyor.

İşte, Pangea Kültür Merkezi tarafından 'Bir Grup Marjinal' imzası ile yayınlanan video: