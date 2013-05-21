T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Havadaki gaz oranına dikkat ediniz; güneşli günler dileriz'

Pangea Kültür tarafından yayımlanan videoda polisin toplumsal olaylarda biber kullanımı ti'ye alındı

21 Mayıs 2013 18:03

Toplumsal protesto gösterilerine yapılan sert polis müdahalesi Pangea Kültür tarafından yayınlanan "Güneşli Günler Dileriz" başlıklı kısa film tarafından ti'ye alındı. Filmde biber gazının İstiklal caddesinde sık kullanımı vurgulanıyor.

Hayali bir Taksim-Tünel tramvay gezisinde geçen filmde, Tramvay hostesi yolcuları Taksim'deki hava durumuna dair bilgilendirerek, 'havadaki gaz oranının artması' durumunda neler yapılması gerektiğini gösteriyor. Tramvay hostesi, yolcuların şaşkın bakışları eşliğinde 'gaz oranı'nın artması durumunda koltuklarının yan bölmelerinde bulunan limonları kullanarak yolcuların yüzlerini ovmaları gerektiğini belirtiyor. Acil durum çıkışlarının ise, kadraja giren TOMA görüntüleri eşliğinde polisler eşliğinde yapılacağı aktarılıyor.

İşte, Pangea Kültür Merkezi tarafından 'Bir Grup Marjinal' imzası ile yayınlanan video:

 

ETİKETLER

taksimgazgüneşli günler dileriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24